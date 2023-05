Serbia: al seminario "Cigre" di Zlatibor focus su transizione energetica e fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso nella città di Zlatibor, in Serbia centrale, il 36mo seminario "Cigre Serbia 2023" sulla flessibilità dei sistemi di alimentazione. Lo ha riferito il quotidiano belgradese "Danas". Il presidente del comitato serbo del Consiglio internazionale sui grandi sistemi elettrici (Cigre), Nebojsa Petrovic, ha sottolineato che il focus dell'incontro di quest'anno sarà cercare di trovare "soluzioni adeguate per l'attuazione del processo di transizione energetica e il mantenimento della flessibilità del sistema elettrico con particolare attenzione alle fonti energetiche rinnovabili". Alla consultazione, che si chiuderà venerdì, saranno presentati 177 lavori di esperti scientifici e professionali e si terranno tre tavole rotonde nel campo dell'ingegneria energetica. (Seb)