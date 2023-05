© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Agricoltura “ha stanziato 100 milioni per gli indennizzi a favore delle aziende agricole e 75 milioni sul fondo innovazione per l’acquisto dei macchinari per le aziende danneggiate”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Cdm per fronteggiare l’emergenza maltempo. (Rin)