Qatar: l’emiro inaugura il Forum economico, occasione per discutere delle sfide globali

- Ha preso il via oggi in Qatar il Forum economico qatariota, organizzato in collaborazione con Bloomberg, teso a riunire capi di Stato e di governo, soprattutto di Paesi del Sud, e centinaia di professionisti e “innovatori” a livello globale per discutere delle possibili soluzioni alle sfide economiche a cui devono far fronte amministratori delegati, capi dello Stato ed esponenti dei mercati monetari, con l’idea di elaborare un piano per un “futuro condiviso”. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa qatariota “Qna”, l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha inaugurato il forum, che durerà fino al 25 maggio, insieme al fondatore di Bloomberg Lp, Michael Bloomberg, il quale ha messo in luce l’importanza dell’incontro per proporre soluzioni alle sfide che caratterizzano la fase attuale di “cambiamenti straordinari”. “Una storia per la nuova crescita globale” è lo slogan dell’edizione di quest’anno ospitata da Doha. (segue) (Res)