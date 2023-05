Qatar: l’emiro inaugura il Forum economico, occasione per discutere delle sfide globali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Forum, si legge sul sito dedicato all’evento, mette in luce la capacità dell’emirato del Golfo di legare l’Asia all’Africa, e oltre, così come la sua posizione di “snodo diplomatico” chiave a livello globale, e di leader nelle tecnologie del settore energetico, con particolare riferimento al gas naturale liquefatto. "Questo continua a essere un periodo turbolento per l'economia globale. Abbiamo assistito ad alcuni dei più grandi fallimenti bancari dalla Grande recessione. L'inflazione è alle stelle. La guerra della Russia contro l'Ucraina continua. E la crisi climatica continuerà a peggiorare senza una transizione energetica più audace e rapida", ha affermato Bloomberg, secondo cui il Qatar rimarrà la prima fonte mondiale di gas naturale liquefatto, visti gli investimenti in energie rinnovabili e Paesi in via di sviluppo, e “questa leadership e ambizione sono necessarie per creare più crescita e cooperazione, di cui il mondo ha bisogno oggi”. (Res)