Imprese: Mazzali, imprescindibile condivisione strategie per turismo organizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese del turismo organizzato concorrono ad attrarre importanti flussi di turisti, per questo motivo la condivisione delle strategie è imprescindibile". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo, Moda, Design e Marketing, Barbara Mazzali che ha partecipato, oggi a Milano, al Consiglio nazionale della Federazione del turismo organizzato. Nel sottolineare come proprio il turismo contribuisca al 13 per cento del Pil della Lombardia, l'assessore Mazzali ha quindi ribadito che "obiettivo dell'azione regionale è promuovere un turismo di qualità che valorizzi l'offerta di tutte le tipologie di esperienza, con grande attenzione alla destagionalizzazione e al turismo responsabile". (segue) (Com)