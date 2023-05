Albania-Italia: ministra Agricoltura Krifka incontra Lollobrigida a Roma, focus cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Agricoltura dell’Albania, Frida Krifka, ha incontrato l’omologo Francesco Lollobrigida in occasione di una visita a Roma. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”. Le due parti hanno discusso dei vantaggi derivanti dalla cooperazione tra Tirana e Roma nell’ambito del settore agricolo e hanno concordato il fatto di promuovere ulteriori iniziative. “Negli ultimi quattro mesi, grazie a un continuo processo di promozione dei prodotti e allo stretto rapporto con i nostri partner, abbiamo aumentato l’esportazione di olio d’oliva di oltre 13 volte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, ha scritto oggi su Facebook Krifka. “Proiettiamo l’agricoltura albanese in avanti offrendo maggiori opportunità, investimenti, infrastrutture, informazioni e conoscenze, ma anche più contatti tra produttori e commercianti per aumentare l’accesso dei nostri prodotti al mercato nazionale e internazionale”, ha aggiunto la ministra albanese.(Alt)