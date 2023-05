Maltempo: Meloni, competenze commissario Siccità estese anche ad alluvione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto varato dal Consiglio dei ministri “c’è una misura che prevede l’estensione delle competenze del commissario per la siccità, per la verifica e il monitoraggio delle opere di drenaggio dell’acqua”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Cdm per fronteggiare l’emergenza maltempo. “È un passaggio bizzarro quello per cui il commissario per la siccità si occupi oggi anche dell'alluvione, ma questo è la situazione climatica in cui ci troviamo”, ha aggiunto Meloni. (Rin)