Ucraina: Zelensky annuncia creazione di nuovo corpo di fanteria di marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la creazione di un nuovo corpo di fanteria di marina. Come ha affermato il presidente nel corso della sua visita al fronte nella regione di Donetsk, lo Stato ucraino "farà di tutto (...) per equipaggiare il nostro corpo di fanteria di marina con armi e attrezzature moderne e per creare nuove brigate della fanteria di marina ucraina". Zelensky ha elogiato il lavoro della fanteria militare che i soldati stanno svolgendo sin dall'inizio del conflitto con la Russia. (Kiu)