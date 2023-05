Capaci: Ostellari, mafia nemica di democrazia, 41 bis strumento fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mafia è il più subdolo e pericoloso nemico della democrazia. Il ricordo degli eroi che sono caduti combattendola è scolpito nelle nostre istituzioni. 31 anni dopo la strage di Capaci, in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, la mafia non è del tutto sconfitta. Ha cambiato volto e modificato in gran parte il suo raggio d'azione. Per questo non possiamo permetterci di abbassare la guardia: servono fermezza e rispetto delle regole. In questo senso anche lo strumento del 41 bis si rivela fondamentale per la lotta a questa speciale forma di criminalità e per la difesa dell'ordine sociale". Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari. (Rin)