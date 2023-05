© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cultura ha previsto "il temporaneo aumento di un euro del biglietto di ingresso ai musei, i cui proventi saranno utilizzati per mettere in sicurezza i beni culturali interessati dall’alluvione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Cdm per fronteggiare l’emergenza maltempo. (Rin)