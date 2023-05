Casa: Franco, modello Santanchè su affitti brevi è la strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello proposto dal ministro Daniela Santanché sugli affitti brevi “è, secondo noi, la strada giusta per regolamentare un settore, senza criminalizzarlo e traendone il massimo beneficio per tutti". Lo afferma in una nota Paolo Franco, assessore regionale alla Casa e Housing sociale. “Ci vuole una visione a 360 gradi che comprenda tutti gli attori in campo, tutti i contesti e tutte le sfaccettature economiche e sociali. E credo che stiamo andando proprio in questa direzione, tanto più che il ministro del Turismo ha condiviso questa direzione su più tavoli e con più categorie, dimostrando di voler coniugare le diverse esigenze", conclude Franco. (Com)