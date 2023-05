Ue: ministro Difesa tedesco Pistorius, deluso da Ungheria per blocco aiuti militari a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, si è detto “in certo qual modo deluso o irritato” dalla decisione dell'Ungheria di bloccare gli aiuti militari dell'Ue per l'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. A margine della riunione con i colleghi dell'Unione europea oggi a Bruxelles, l'esponente del governo federale ha criticato “gli amici ungheresi” per questa scelta. L'esecutivo di Budapest ha reagito in tal modo all'inserimento di Otp, la principale banca dell'Ungheria, in un elenco di sostenitori della Russia compilato dalle autorità dell'Ucraina. Il governo magiaro ungherese ha comunicato che si opporrà a ulteriori aiuti militari europei per l'ex repubblica sovietica a meno che Otp non venga rimossa dalla lista. Al riguardo, Pistorius ha sottolineato di non condividere le ragioni addotte da Budapest, liquidandole con un “non è una bella mossa”. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, l'Ungheria sta bloccando l'aumento dello Strumento europeo per la pace (Epf), con cui l'Ue fornisce sia armi sia materiali all'Ucraina e finanzia l'addestramento delle sue forze armate ucraine. Intanto, sempre a causa dell'inserimento di Otp nella lista dei sostenitori di Mosca da parte dell'ex repubblica sovietica, l'Ungheria sta per il momento bloccando l'adozione della nuova serie di sanzioni dell'Ue contro la Russia. (Geb)