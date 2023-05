Antimafia: Fazzolari, congratulazioni a Colosimo presidente Commissione, risultato meritato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni a Chiara Colosimo per l’elezione a presidente della commissione Antimafia. Meritato risultato di un percorso che arriva da lontano e che l’ha vista, sin da giovanissima, impegnata in prima linea per la legalità e contro ogni forma di criminalità organizzata. Sono certo che Colosimo saprà interpretare nel migliore dei modi l’incarico, rendendo ancor più concreta, incisiva e determinata l’attività di contrasto al fenomeno mafioso". Lo afferma Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo. (Rin)