- Le parole delle autorità ucraine, che si dichiarano non coinvolte nelle operazioni di sabotaggio condotte sul territorio della Russia, sono "bugie assolute". Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, commentando l'attacco di un gruppo ucraino nel territorio del distretto di Grajvoron, della regione di Belgorod. "Non importa quanto chiacchierano a Kiev, dicendo di non avere a che fare con questo sabotaggio, queste sono tutte bugie assolute", ha detto Medvedev, rispondendo alle domande in merito. "La responsabilità per questi attacchi spetta al regime di Kiev e ai suoi sponsor all'estero. Ossia, Washington e i Paesi dell'Ue, insieme agli altri Stati come il Regno Unito e così via", ha sottolineato l'ex presidente russo. Inoltre , parlando dei gruppi di sabotaggio, Medvedev ha affermato che "questi scagnozzi devono essere distrutti come topi, non c'è neanche bisogno di catturarli". (Rum)