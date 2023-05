Capaci: Damiani (FI), nostro dovere rinnovare ricordo per Paese libero da mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 31 anni dalla strage di Capaci in cui trovarono la morte Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, è più che mai nostro dovere rinnovare il ricordo del loro altissimo impegno civile per una Sicilia e un Paese libero dall'oppressione mafiosa". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Dario Damiani. "Il suo esempio, umano e professionale, deve continuare ad essere un faro fisso soprattutto per le nuove generazioni, che non hanno vissuto in prima persona quegli anni e hanno bisogno di sapere, di conoscere i valori che hanno ispirato donne e uomini come Falcone, servitori integerrimi dello Stato e della legalità. Un seme che non smetterà di fiorire, oggi e sempre", conclude. (Rin)