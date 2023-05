Giordania-Algeria: in corso colloqui su rafforzamento settore medico-sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'approvvigionamento della Giordania, Youssef Shamali, ha ricevuto il ministro del Lavoro, dell'Occupazione e della Previdenza sociale dell'Algeria, Faycal Bentaleb, per discutere di una serie di disposizioni mediche per il trattamento dei pazienti algerini nel Regno hashemita. Lo ha riferito l'agenzia di stampa giordana "Petra", secondo cui, nel corso dei colloqui avvenuti a margine della 49esima sessione della Conferenza araba su lavoro al Cairo, i due hanno discusso anche di altri temi in ambito lavorativo che spaziano dall'occupazione alla previdenza sociale. I ministri hanno inoltre sottolineato l'importanza dei meccanismi di cooperazione nel campo del lavoro, alla luce del consenso raggiunto tra le parti dopo la visita reale del sovrano, Abdullah II, in Algeria dello scorso dicembre e delle successive visite, tese a rafforzare la cooperazione bilaterale in vari settori. (segue) (Ala)