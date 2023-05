Giordania-Algeria: in corso colloqui su rafforzamento settore medico-sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso febbraio, il ministro giordano Shamali aveva guidato una delegazione ministeriale in Algeria, in attuazione delle disposizioni derivanti dalla visita reale in Algeria e dai colloqui avvenuti a dicembre tra il re della Giordania Abdullah II e il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune. Nel corso di quella visita i due ministri avevano individuato sei ospedali giordani la cui struttura avrebbe accolto i pazienti algerini. Le due parti avevano anche concordato di stabilire una linea di volo diretta tra Algeri e Amman e di ampliare gli accordi di cooperazione in più settori. Il colloquio tra i due si era concluso con la firma da parte di Algeria e Giordania, di una tabella di marcia per il periodo 2023-2025, tesa al rafforzamento della cooperazione economica tra i due Paesi. (Ala)