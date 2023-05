Ucraina: Medvedev, forniture di armi a Kiev aumentano possibilità di "apocalisse nucleare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ulteriori forniture di armi occidentali all'Ucraina aumentano la possibilità di una apocalisse nucleare. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, parlando ad una conferenza stampa. "Tutte le azioni volte a rafforzare le capacità militari del regime di Kiev alla fine portano solo ad aumento del numero di vittime e ad allungamento del conflitto militare", ha detto Medvedev, commentando l'invio di caccia F-16 a Kiev. Per Medvedev, "più armi vengono fornite, più il mondo sarà in pericolo". "Più distruttive sono queste armi, più è probabile che ci troviamo in uno scenario di quella che viene comunemente chiamata apocalisse nucleare", ha concluso il funzionario. (Kiu)