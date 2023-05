Roma: ruba cellulare di ultima generazione e chiede soldi in cambio, arrestato 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma San Pietro hanno arrestato un 20enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato del reato di estorsione. La vittima, un giovane indiano, il 17 maggio scorso, aveva denunciato ai carabinieri il furto del proprio iPhone di ultima generazione. Il giorno stesso del furto è stato contattato da una persona che gli ha proposto uno scambio: 250 euro per la restituzione del telefono. Concordato l’appuntamento in viale di valle Aurelia, la vittima dopo aver avvisato anche i carabinieri della vicenda, si è recato sul luogo dell’incontro, unitamente ai militari. Si è presentato un ragazzo che, al momento dello scambio è stato bloccato dai Carabinieri. Recuperato il telefono che è stato restituito alla vittima e il 20enne è stato arrestato. Al termine dell’udienza presso le aule di piazzale Clodio l’arresto è stato convalidato e per il ragazzo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. (Rer)