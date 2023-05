Montenegro: Commissione Ue, presto possibile incontro con presidente Milatovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi incontri di alto livello fra l'Unione europea e il nuovo presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, potrebbero tenersi a breve. A dirlo la portavoce della Commissione Ue, Ana Pisonero, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "L'Ue si è congratulata con il presidente Milatovic per la sua elezione a nuovo presidente del Montenegro. Per noi la stabilità politica è fondamentale per avanzare nel percorso verso l'Ue. Ci auguriamo di lavorare con tutte le parti politiche interessate per aiutare il Paese a rimanere saldamente sul percorso strategico, costruendo un consenso sulle azioni prioritarie che sono fondamentali per il processo di adesione all'Ue", ha detto. "L'attenzione alle urgenti riforme sullo Stato di diritto delineate nell'ultimo rapporto della Commissione europea sono ovviamente cruciali per questo obiettivo e continuiamo a sostenere il Montenegro nell'avanzamento verso l'adesione all'Ue", ha aggiunto. "Ci aspettiamo che i primi incontri ad alto livello tra l'Unione europea e il presidente Milatovic siano organizzati a breve", ha concluso. (Beb)