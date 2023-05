Somalia: uccisi quattro militari in attentato di Al Shabaab a Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro militari dell'esercito sono morti in un attentato con esplosivo a Mogadiscio rivendicato dal gruppo jihadista Al Shabaab. Lo ha confermato a "Garowe online" il ministero della Difesa, precisando che l'esplosione è avvenuta ieri nel distretto Daynile della capitale intorno alle 9 del mattino, e che si tratta di una delle più forti registrate da mesi. Come precisato dal portavoce del ministero, il generale di brigata Abdullahi Ali Anod, le vittime sono tre militari e un ufficiale, e dopo l'attacco le forze di sicurezza hanno aumentato il controllo sull'area colpita. Anod ha sottolineato che da quando l'esercito ha lanciato l'offensiva contro Al Shabaab gli attacchi si sono ridotti. Le forze di sicurezza si aspettavano un aumento degli attentati durante il mese del Ramadan, ma questo non è accaduto. Oggi intanto il Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom) ha riferito di aver effettuato un altro raid aereo contro i jihadisti, questa volta colpendo la città di Gelib, nella regione meridionale del Medio Giuba.(Res)