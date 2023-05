Maltempo: bozza decreto, stop ad adempimenti e versamenti tributi fino al 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 4 maggio 2023 al 31 agosto 2023”. È quanto emerge dalla bozza del decreto sull'emergenza maltempo in Emilia-Romagna. “Per il medesimo periodo sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria”. La sospensione “si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte” e alle “trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti in qualità di sostituti d’imposta”. (Rin)