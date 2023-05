Libano: ministro Esteri, nelle democrazie può mancare intesa su elezioni capo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano “è una democrazia” dove il parlamento eletto “non è capace di eleggere il presidente”, ma “è un problema delle democrazie. Dove c’è pluralismo può accadere”. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Libano, Abdallah Bou Habib, durante un evento alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (Sioi) a Roma, intervenendo sullo stallo politico nel Paese. Dalla fine del mandato dell’ex presidente della Repubblica, Michel Aoun, il 31 ottobre 2022, il Libano non ha un capo dello Stato. Inoltre, nel pieno di una crisi economica senza precedenti, scoppiata nel 2019, dopo le elezioni parlamentari del 15 maggio 2022 non è stato formato un governo nel pieno delle sue funzioni. In Libano “ci sono molte differenze, ma abbiamo intese, è la democrazia”, ha affermato, indicando che insieme all’Iraq “siamo gli unici ad avere una democrazia” nella regione del Medio oriente. Una soluzione, ha proseguito il capo della diplomazia, “potrebbe essere una modifica delle leggi per eleggere il presidente in tempo o direttamente dagli elettori”. (Res)