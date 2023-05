Medio Oriente: ministro Esteri Libano, “necessario cambio politica di Usa e Ue”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Medio Oriente vi è la “percezione che gli Stati Uniti si stiano ritirando dalla regione e che l’Ue non abbia influenza. Questa percezione deve cambiare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Libano, Abdallah Bou Habib, durante un evento alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (Sioi) a Roma, indicando il ruolo crescente di Cina e parzialmente della Federazione Russa. Per il capo della diplomazia libanese è necessario da parte di Ue e Usa "un cambio della loro politica e maggiore efficacia”. “Vogliamo essere vicini all’Europa”, ha concluso. (Res)