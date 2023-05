Sport: accordo Fise e Città metropolitana Roma per promuovere la cultura equestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È operativo, il protocollo di intesa tra la Federazione italiana sport equestri e Città metropolitana di Roma Capitale: presso la sede di Palazzo Valentini di Roma si è svolto l'incontro per ufficializzare l'importante collaborazione. In questa occasione, il vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, il presidente della Federazione italiana sport equestri Marco Di Paola e il consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale Alessia Pieretti hanno discusso gli obiettivi della cooperazione, che prevedrà un progetto teso a valorizzare le Ippovie che portano alla città di Roma in vista del Giubileo 2025, alla creazione di professioni legate al mondo equestre - in particolare nel settore dell' artigianato e nella figura del tecnico di scuderia, allo sviluppo di iniziative per ragazzi Bes (bisogni educativi speciali) di istituti secondari di secondo grado attraverso attività di avvicinamento al mondo del cavallo e all'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione dei valori degli sport equestri e condivisi tra le parti quali sport, cultura e tutela del territorio. (segue) (Com)