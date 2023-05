Sport: accordo Fise e Città metropolitana Roma per promuovere la cultura equestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista dei preparativi del Giubileo 2025 – ha dichiarato il vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna - e della candidatura di Roma all'Expo del 2030 che va sempre più delineandosi, l'accordo con la Fise con è uno dei più importanti che Città metropolitana mette in campo, affinché tutto ciò che ruota intorno alla cultura del mondo del cavallo abbia il massimo risalto e possa continuare a mettere in luce i vari luoghi del nostro bellissimo e molto esteso territorio metropolitano". "Una collaborazione importante per la Federazione Italiana Sport Equestri – ha detto il Presidente della Fise Marco Di Paola – che ci consentirà di iniziare un percorso formativo in vista del Giubileo 2025 in cui andremo a creare opportunità di formazione e lavoro per le figure professionali legate al mondo del cavallo e a sviluppare il turismo equestre per ripercorrere e valorizzare le ippovie per arrivare a Roma". "Oggi ufficializziamo una nuova partenza – ha commentato il consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale Alessia Pieretti – con questo progetto che ci vede al fianco della Fise, grazie al quale potremo portare avanti interessanti idee ed iniziative in favore dello sviluppo economico e della promozione del territorio sulla provincia di Roma in Città metropolitana". (Com)