Maltempo: Farnesina, un anno di servizi gratis a sostegno dell'export delle aziende colpite

- Le imprese delle zone alluvionate di Emilia Romagna e Marche potranno beneficiare di servizi gratuiti a sostegno delle esportazioni per un anno. Lo riferisce il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in una nota diffusa. Nel pomeriggio oggi, il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e il presidente di Ice Matteo Zoppas – insieme ai vertici di Cdp, Sace e Simest – saranno a Forlì per fare il punto con le autorità competenti sui danni a cose e persone. Alla riunione operativa prenderanno parte il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, i Vigili del fuoco e i responsabili della Protezione civile. A seguire il ministro Tajani e il presidente di Ice Zoppas, insieme alle altre istituzioni presenti, si recheranno sui luoghi dell'alluvione per incontrare gli imprenditori, ascoltarne le richieste “ma soprattutto per ribadire loro il supporto concreto del governo attraverso un ventaglio articolato di misure straordinarie a sostegno della loro internazionalizzazione fino a esaurimento di un plafond di spesa di 5 milioni di euro”, riferisce la Farnesina. (segue) (Com)