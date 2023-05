Maltempo: Farnesina, un anno di servizi gratis a sostegno dell'export delle aziende colpite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, alle aziende ammesse secondo le consuete modalità di adesione alle iniziative già programmate dall'Agenzia Ice, con sedi nei comuni riconosciuti "vittima della calamità naturale" (secondo le delibere delle Regioni Emilia-Romagna e Marche, una volta ratificate dalla presidenza del Consiglio), verrà assicurata “per un anno la possibilità di accedere a determinati servizi gratuitamente e secondo specifici criteri tra i quali la gratuità degli spazi espositivi in tutte le manifestazioni organizzate da Ice-Agenzia all'estero come fiere e mostre autonome; la partecipazione a seminari, workshop e incoming; l'uso di determinati servizi Ice in tutti i Paesi del mondo; la partecipazione alle iniziative Ice che valorizzano le aziende attraverso l'uso di piattaforme e-commerce; la possibilità di prendere parte ad un Master per l'internazionalizzazione per formare export manager in ambito orto-frutto e/o agroalimentare; la consulenza di Temporary Export Manager con competenze digitali; il supporto con azioni pubblicitarie speciali attraverso l'impiego di marketplace esteri ma anche iniziative di promozione sui mercati internazionali o nei territori interessati dall'alluvione dedicate a settori ad hoc decisi congiuntamente con le Regioni interessate”. (Com)