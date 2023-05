Tivoli: procuratore, su abusi su minorenni abbiamo respirato aria di omertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omertà avrebbe coperto anni di abusi sui minorenni commessi dall'ex professore di religione di Tivoli, arrestato nel corso di una indagine coordinata dalla procura locale. "Abbiamo respirato aria di omertà", ha detto in conferenza stampa Francesco Menditto, capo della procura di Tivoli. Un ragazzo, presumibilmente abusato, "ha spiegato a un suo conoscente - ha detto Menditto - che non avrebbe denunciato perché non avrebbero creduto mai a lui, dato che l'ex insegnante era una persona importante ed era anche un amico della madre e del padre", ha chiarito il procuratore. Così sono andati avanti gli abusi cominciati ai danni di alcuni ragazzini, fin dal 2016, e andati avanti fino a quando l'uomo non è stato arrestato. "Il primo caso dal 2016 al 2020, il secondo fino al 2021; un terzo dal 2018 al 2020", ha spiegato Menditto riferendo che gli abusi sarebbero avvenuti, in larga parte, durante gite o soggiorni anche fuori Tivoli. (Rer)