Speciale difesa: Ucraina, Corea del Sud studia invio di aiuti militari non letali

- Il governo della Corea del Sud sta studiando l'invio di aiuti militari non letali all'Ucraina, che potrebbero includere veicoli per lo sminamento. Lo riferiscono fonti anonime della Difesa citate dalla stampa sudcoreana. Diverse agenzie del governo coreano, incluso il ministero della Difesa, sono impegnate nei preparativi per l'invio degli aiuti dopo l'incontro tra il presidente coreano Yoon Suk-yeol e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky a margine del G7 di Hiroshima, che si è tenuto la scorsa settimana. Il portavoce del ministero della Difesa, Jeon Ha-kyu, ha dichiarato che il governo "esplorerà le opzioni per le aree nelle quali ci è possibile fornire supporto, inclusi sistemi per lo sminamento e veicoli per trasporti di emergenza". L'Ucraina avrebbe chiesto a Seul di fornire anche radar per la difesa aerea. (Git)