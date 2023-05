Speciale difesa: Africa, Battilocchio a “Nova”, serve un “Piano Marshall” sotto l’egida della Commissione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sostiene il lancio di un “Piano Marshall” per l’Africa sotto l’egida della Commissione europea per perseguire due grandi obiettivi: da un lato la creazione di sviluppo nei Paesi di origine e di transito dei flussi migratori illegali; dall’altro la difesa degli interessi mentre altri attori, come Cina e Russia, stanno cercando di estendere la loro influenza nel continente. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” il deputato Alessandro Battilocchio, responsabile del Dipartimento immigrazione di Forza Italia (Fi) e capo del gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Tunisia, in visita a Tunisi. “L’Europa e l’Africa sono vicini naturali: dobbiamo difendere le nostre posizioni dal punto di vista geostrategico. La difesa delle frontiere esterne è un’azione che va fatta, ma per risolvere il problema alla radice e nel lungo periodo serve uno sforzo sotto l’egida e con fondi dell’Unione Europea. Nel 2050 avremo 3 miliardi di cittadini africani: è chiaro che serve una strategia di ampio respiro, sia dal punto di vista del controllo delle frontiere, sia dei rapporti bilaterali con i Paesi di origine e di transito”, ha detto Battilocchio. Il parlamentare italiano ha parlato in particolare di una “strategia fatta di controllo delle frontiere e delle migrazioni illegali, meccanismi di rimpatrio e ricollocamento, ma anche canali di migrazione legale con contorni ben definiti, rafforzamento delle agenzie europee e sinergie tra vari servizi di sicurezza degli Stati sotto l’egida di Europol”. Un piano omnicomprensivo, quindi, che però “deve essere sotto la guida e su iniziativa dell’Ue”. (Tut)