Speciale difesa: Spagna, governo stanzia 174 milioni di euro per quota del 28 per cento in Indra

La Società statale di partecipazioni industriali spagnola (Sepi) negli ultimi sei anni ha stanziato 173,5 milioni di euro per aumentare al 28 per cento la sua posizione nell'azienda tecnologica e dell'industria della difesa Indra con l'acquisto di 16.405.498 di azioni. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto indicato dal governo in un'interrogazione parlamentare presentata da Vox. In particolare, l'acquisto è avvenuto a partire dal 9 maggio 2017, quando la Sepi deteneva un totale una quota complessiva del 18,7 per cento di Indra. Il Consiglio dei ministri ha approvato nel febbraio 2022 l'aumento della partecipazione statale nel capitale di Indra al 28 per cento a causa del "rinnovato impegno dello Stato" nei confronti di un'azienda che ha affrontato "sfide di particolare importanza per gli interessi della Spagna e dei suoi più stretti alleati", ha evidenziato successivamente la Sepi. A questo proposito, è stata menzionata la partecipazione di Indra al progetto Future Combat Air System (Fcas) in cui sono coinvolte anche Francia e Germania. Il 30 giugno si terrà l'assemblea ordinaria degli azionisti di Indra, che dovrebbe ratificare la decisione del consiglio di amministrazione di nominare Jose Vicente de los Mozos nuovo amministratore delegato della società, in sostituzione di Ignacio Mataix.