Speciale difesa: Ucraina, Tajani, decisione su invio F16 deve essere comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di inviare aerei F16 all'Ucraina deve essere presa di comune accordo fra Nato, Ue e Stati membri. A dirlo il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Noi non abbiamo F16, non possiamo inviare in Ucraina aerei che non abbiamo. Ma credo che tutte le questioni che riguardano decisioni di tipo militare o di azione per la difesa dell'Ucraina, debbano essere prese insieme dalla Nato e dall'Unione europea", ha dichiarato. "Saranno importanti le discussioni che si terranno al Consiglio informale della Nato il 31 di maggio e il primo di giugno, poi successivamente al vertice di Vilnius. Lì si affronteranno molte cose", ha aggiunto. "Abbiamo parlato della necessità di far aderire in tempi rapidi la Svezia, cosa alla quale l'Italia tiene molto", ha aggiunto. (Beb)