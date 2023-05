Speciale difesa: Ucraina, Borrell, difesa Kiev dipende da ritmo consegna armi, sistemi antimissilistici faranno la differenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo della difesa dell'Ucraina dipende non solo dal coraggio dei suoi soldati e del suo popolo, ma anche dal ritmo delle consegne di munizioni e delle armi. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza finale del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Ecco perché il sostegno militare deve continuare, deve essere aumentato, deve essere esteso. Più sistemi di difesa aerea faranno la differenza sul campo di battaglia, questo è fondamentale", ha aggiunto. Ho spiegato ai ministri degli Esteri come il lavoro del nostro personale del Servizio per l'Azione esterna, dell'Agenzia europea per la difesa e della Commissione europea nella la fornitura di armi, munizioni e missili sia fondamentale per la difesa del territorio e della sovranità dell'Ucraina", ha concluso. (Beb)