Lazio: al via il corso di formazione per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati

- Nella mattinata di ieri si è tenuta la presentazione e la prima lezione della seconda edizione del corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati (Msna), promosso dalla Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni e organizzato e realizzato in sinergia con l'Istituto giuridico regionale del Lazio Arturo Carlo Jemolo. All'evento di presentazione del corso hanno presenziato, oltre che la Garante, anche il Commissario straordinario dell'Istituto Jemolo, Gianluigi Pellegrino, la direttrice dell'Istituto stesso, Arcangela Galluzzo, e il dirigente della struttura di supporto della Garante, Massimo Messale. "Con questi corsi – ha dichiarato Monica Sansoni – i volontari potranno conoscere in modo approfondito il ruolo del tutore e i progetti personalizzati destinati al minore alla luce dei principi sovranazionali e degli standard regionali di accoglienza. Avranno dunque la possibilità di apprendere come saper identificare i bisogni del minore con le strategie dell'ascolto. L'organizzazione di questi corsi presuppone un lavoro enorme di coinvolgimento di moltissime professionalità di sicuro livello, tutte in sinergia verso l'obiettivo comune di ospitare sì, ma lavorare per l'integrazione dei minori non accompagnati nel tessuto sociale delle nostre città". (segue) (Com)