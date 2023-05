Lazio: al via il corso di formazione per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corso è suddiviso in 4 moduli didattico-formativi (fenomenologico, giuridico, psico-socio-sanitario, Garante regionale infanzia e adolescenza) – per un totale di 11 lezioni – nell'ambito dei quali sono trattati diversi argomenti come, a titolo esemplificativo: la prevenzione e la segnalazione di maltrattamenti e abusi a danno dei minori, i fattori di rischio e i fattori protettivi, la tutela del minore vittima di abuso, il ruolo delle istituzioni presenti nel territorio per la presa in carico del minore. Una parte del corso è dedicata alle varie forme di accoglienza, al rapporto del tutore con gli altri operatori pubblici e quelli del terzo settore, il rapporto del tutore con il minore, il sistema di protezione internazionale e nazionale del minore, la rappresentanza legale e l'amministrazione dei beni nell'interesse superiore del minore, un focus sulla normativa di riferimento statale e regionale nonché sulla situazione nella Regione Lazio. "In questa edizione del corso di formazione – conclude la Garante Monica Sansoni – abbiamo deciso, sia pure seguendo un'impostazione già ampiamente testata e collaudata, di incrementare il numero delle ore dedicate al modulo giuridico per trattare, approfonditamente, due temi valutati come rilevanti: il trattamento dei dati personali del minore straniero non accompagnato e quindi aspetti quali, i soggetti del trattamento, la base giuridica e gli elementi fondanti del trattamento, il trattamento con strumenti elettronici e non, le regole e le best practices volte a minimizzare i rischi connessi al trattamento, le responsabilità; il tema dei rimborsi e dell'equa indennità previsti dalla normativa statale a favore dei tutori volontari di Msna". (Com)