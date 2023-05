Cultura: Battaglia (Pd), bene Fondazione Teatro di Roma, occasione per superare precariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione che ha permesso oggi la trasformazione giuridica del Teatro di Roma da associazione a Fondazione non è solo garanzia di una stabilità economica e di una più robusta programmazione culturale, ma deve anche essere l'inizio di quel percorso di superamento del precariato che insiste soprattutto sui lavoratori e le lavoratrici del settore. Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd e presidente della Commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale. "Il profilo nazionale che si vuole dare alla neonata Fondazione è qualcosa che arricchisce la città di Roma, portando sperimentazione e contemporaneità. Nel ringraziare quanti in questi anni hanno sostenuto la complicata situazione di commissariamento e in attesa dei nuovi organi statutari, del nuovo CdA, nonché finalmente di un Direttore Generale, ci auguriamo che il tema della qualità del lavoro torni tra gli obiettivi gestionali di una così importante Istituzione culturale romana. Con la cultura non si mangia, diceva qualcuno, ma noi sappiamo che non è vero e che tanti lavoratori e lavoratrici guardano con speranza a questo nuovo inizio per il Teatro di Roma", conclude Battaglia.(Com)