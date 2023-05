Camera: governo assente in Aula, niente svolgimento interrogazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà avere luogo, nella seduta odierna della Camera, a causa dell’assenza in Aula del governo. A comunicarlo, all’Assemblea, è stato il presidente di turno, Giorgio Mulè, che ha osservato: "Si tratta, all’evidenza, di una anomalia che non posso non rilevare, stigmatizzando ciò che è avvenuto. Non posso che prenderne atto e assicurarvi che darò comunicazione al presidente della Camera per le sue determinazioni". L’ordine del giorno prevedeva lo svolgimento di una sola interrogazione, presentata dal deputato della Lega, Stefano Candiani, che ha sottolineato: "Sono cose che possono accadere quando ci sono molti impegni istituzionali che si sovrappongono. Ovviamente, aderiamo alla richiesta del governo di tenere le interrogazioni in altra seduta, che spero sia a breve termine e non procrastinata nel tempo". Immediata la replica di Mulè: "Come sa, onorevole Candiani, compito del governo è di rispondere agli atti di sindacato ispettivo e, ripeto, quella che è successa adesso è una anomalia, e come tale va rilevata". La seduta riprenderà, come da calendario dei lavori, sempre oggi, alle 14. (Rin)