Imprese: Urso su Priolo, azienda al lavoro su piano industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L'azienda sta elaborando il piano industriale, "che sarà poi presentato ai sindacati, alle forze produttive, alle imprese dell'indotto e, in via preliminare, al governo che si è assunto il compito, attraverso le prescrizioni, di monitorare l'attuazione del piano industriale". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo sulla raffineria di Priolo. "Ci sono tutte le garanzie per il mantenimento di questo sito strategico nazionale e internazionale fondamentale", ha evidenziato.(Rin)