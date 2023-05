Capaci: M5s, prioritario fare luce su coinvolgimento soggetti esterni a mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 31 anni dalla strage di Capaci "non è stato ancora possibile fare piena luce sulle verità ancora coperte che stanno dietro a quell'attentato. Se ne occupano i magistrati e diverse inchieste giornalistiche, che provano a svelare fatti che altri invece cercano pervicacemente di occultare. Ci sono tante domande rimaste senza risposta, pochi esempi fra i tanti: chi ha manomesso i files nel computer di Falcone al ministero della Giustizia? Chi ha preso l'agenda rossa di Borsellino? Perché si impedì alla magistratura di venire in possesso dei documenti custoditi nella casa di Riina? Bisogna fare luce su quei settori dello Stato e dell'establishment che prima delegittimarono Falcone e Borsellino e poi, in collaborazione con i corleonesi, ebbero un ruolo di primo piano nella realizzazione degli attentati del '92-94 e nel depistaggio delle indagini. Pezzi infedeli della Repubblica che prima ostacolarono Borsellino mentre indagava sui mandanti occulti della strage di Capaci, e poi depistarono le indagini su via D'Amelio. La stessa Dia scrisse che dietro gli esecutori mafiosi c'erano menti che avevano dimestichezza con le dinamiche del terrorismo e con i meccanismi della comunicazione di massa". Lo affermano i rappresentanti del Movimento cinque stelle nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato, Roberto Scarpinato, e la coordinatrice del comitato Giustizia del M5s, Giulia Sarti. "A quel lavoro di magistrati e giornalisti coraggiosi - aggiungono gli esponenti pentastellati - deve unirsi quello del Parlamento: il Movimento cinque stelle ha posto in cima alle priorità della nuova commissione Antimafia l'indagine sul coinvolgimento in quella stagione stragista di soggetti e organizzazioni esterni a Cosa nostra. Allo stesso modo, per noi la commissione non può essere macchiata da una presidenza ritenuta inaccettabile proprio dai familiari delle vittime delle stragi e da componenti privi dei requisiti di integrità imposti dallo statuto stesso della commissione. Oggi, nel giorno in cui si ricorda il sangue versato a Capaci, il nostro pensiero commosso va a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e naturalmente a tutti i loro familiari che pretendono verità e giustizia". (Com)