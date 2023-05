Bosnia: Sarajevo prima vincitrice premio "Città del film" al festival di Cannes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarajevo, la capitale della Bosnia Erzegovina, è la prima vincitrice del Global production award nella categoria "Città del film", premio che riconosce il lavoro eccezionale a sostegno della produzione cinematografica e televisiva, assegnato quest'anno durante il festival del cinema di Cannes. Lo riporta l'emittente "N1". "L'assegnazione del premio è un grande riconoscimento per gli sforzi compiuti e i risultati raggiunti nella produzione cinematografica. Questo prestigioso riconoscimento è la prova che Sarajevo è riconosciuta come centro di cultura cinematografica e che noi, come città, abbiamo deciso che l'industria creativa e il cinema saranno i motori dello sviluppo culturale, economico e sociale della città", ha affermato la sindaca di Sarajevo, Benjamina Karic. I Global production awards, istituiti dalla prestigiosa rivista cinematografica mondiale Screen International, vanno alle organizzazioni che hanno stabilito standard elevati nell'industria cinematografica e televisiva, inclusi studi, società di produzione, location cinematografiche e altre attività.(Seb)