© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia nel 2022 le violenze contro i medici sono aumentate del 120 per cento rispetto all'anno precedente, con almeno 1.244 dottori vittime di aggressioni. È quanto emerge da una stima del Consiglio nazionale dell'ordine dei medici. A soffrire di più questo fenomeno sono i medici generalisti, che rappresentano il 71 per cento dei casi. Nel censimento, non viene specificata la tipologia delle aggressioni. (Frp)