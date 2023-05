Russia: gruppi dissidenti, stiamo continuando a liberare la regione di Belgorod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Legione “Libertà per la Russia” e il Corpo volontario russo filo-ucraino (Rdk) stanno continuando a liberare la regione di Belgorod. È quanto si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram della Legione. “L'esercito della Federazione Russa non ha potuto opporsi a un gruppo di volontari patriottici che hanno imbracciato le armi e non hanno avuto paura di affrontare apertamente il regime di Mosca per garantire un futuro libero alla Russia. Ancora una volta è stato distrutto il mito secondo cui i cittadini della Federazione Russa siano al sicuro e che la Federazione Russa sia forte, infatti, per anni le autorità hanno semplicemente saccheggiato il bilancio e mentito dicendo che andava tutto bene”, si legge nel messaggio. “La Federazione Russa non ha riserve per rispondere a questa crisi: tutti i militari sono morti, feriti o in Ucraina. La sicurezza della Federazione Russa non è assolutamente garantita. C’è panico nella regione di Belgorod ed è stata organizzata un’evacuazione parziale, anche se, per la maggior parte, assistiamo a una fuga spontanea dei cittadini locali”, conclude il messaggio. (Res)