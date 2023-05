Sardegna: 25 milioni per rinnovare camion, ne usufruiranno anche imprese sarde autotrasporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile scorso, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riserva 2,5 milioni di euro per l’acquisto di automezzi ecologici nuovi, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, 15 milioni per la rottamazione (con contestuale acquisizione) e 7,5 milioni per acquisizione di rimorchi o semi rimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo.Verranno finanziati gli investimenti per l’acquisto di veicoli diesel Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione di automezzi commerciali vecchi pari o superiore a 7 tonnellate (da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro), l’acquisto di veicoli commerciali leggeri Euro 6 step E ed Euro 6 E di massa complessiva a pieno carico pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (3.000 euro), l’acquisto di veicoli a trazione alternativa ibridi, elettrici, CNG e LNG (da un minimo di 4.000 a un massimo di 24.000 euro, a cui si aggiungono 1.000 euro in caso di rottamazione contestuale di un mezzo obsoleto), l’acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo e l’acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere. (segue) (Rsc)