Sardegna: 25 milioni per rinnovare camion, ne usufruiranno anche imprese sarde autotrasporto (3)

- Saranno beneficiarie degli incentivi solo le imprese di autotrasporto merci in regola con i requisiti di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori. Inoltre, ogni impresa potrà presentare una sola domanda relativa a ciascun periodo e può comprendere diversi tipi d’investimento nel limite massimo finanziabile fissato complessivamente in 550.000 euro per azienda. Confartigianato Trasporti Sardegna ricorda come saranno incentivabili tutti gli acquisti di mezzi effettuati dopo la data di pubblicazione del decreto MIT in Gazzetta Ufficiale. “La sostenibilità ambientale è già un impegno delle nostre imprese – sottolineano da Confartigianato Trasporti Sardegna - ma è fondamentale che sia anche al centro delle politiche di incentivazione del settore e che gli imprenditori possano contare su sostegni economici e normativi per poter rinnovare i veicoli con mezzi a bassissime emissioni, più sicuri e tecnologicamente avanzati”. “Ricordiamo agli interessati – concludono dall’Organizzazione Artigiana – che gli uffici di Confartigianato sparsi nell’Isola sono a disposizione per avviare le pratiche di richiesta degli incentivi”. (Rsc)