Imprese: UniCredit e Sace sostengono lo sviluppo sostenibile di Omnia Technologies

- UniCredit e Sace supportano i piani di sviluppo sostenibile di Omnia Technologies, Gruppo che unisce le competenze dei migliori specialisti nelle tecnologie per il settore del beverage, del pharma e del medicale per fornire soluzioni chiavi in mano e linee di automazione sostenibili. La banca ha infatti finalizzato in favore del gruppo un'operazione per complessivi 2,7 milioni di euro, assistita da garanzia green Sace, destinati all’acquisizione e installazione di 5 impianti fotovoltaici per altrettanti stabilimenti produttivi. Più nel dettaglio i siti produttivi coinvolti nell’operazione sono i seguenti: Della Toffola (Signoressa - Treviso); Bertolaso (Zimella – Verona); Ave Technologies (Spinea - Venezia); Gimar (Occimiano - Alessandria); Sirio Aliberti (Calamandrana - Asti). “L’installazione degli impianti fotovoltaici è un importante tassello all’interno della nostra strategia di sostenibilità” sottolinea Andrea Stolfa, Ceo di Omnia Technologies “L’attenzione verso la riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi energetici parte dalla progettazione dei singoli prodotti e arriva fino all’adozione di un approccio “zero emissions” per i nostri stabilimenti produttivi”. (segue) (Com)