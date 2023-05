Pnrr: Valentini, con Ue dialogo costante, sono ottimista su attuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la Commissione europea “c’è un dialogo costante e l’Europa non ha un atteggiamento punitivo, anche perché non siamo l’unico Paese che si trova ad avere difficoltà nel rispettare i tempi precisi". Lo ha dichiarato il vice ministro delle Imprese e del made in Italy Valentino Valentini a “Omnibus”, su La7. “Non c’è più, se mai c’è stata, l’Europa che cerca di castigarti ma è nell’interesse dell’Europa in generale che i fondi siano spesi bene e che ci sia una ripresa effettiva”, ha aggiunto Valentini. “La fase di avvio è durata più del previsto per vari motivi e il Pnrr è molto complesso ma i ministeri vengono incalzati, c’è un monitoraggio costante e io sono ottimista sulla possibilità di attuare il piano”, ha concluso. (Rin)