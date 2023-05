Expo 2030: Bernini, comitato promotore di Roma intende coinvolgere città di Odessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato promotore di Roma Expo 2030 intende coinvolgere la città di Odessa, in Ucraina, nella programmazione dell’evento. Lo ha detto la ministra della Ricerca e dell’Università, Anna Maria Bernini, che ha accompagnato in una visita al museo astronomico e copernicano di Roma il ministro dell’Istruzione della Polonia, Przemyslaw Czarnek. A Tor Vergata verrà costruito un padiglione “destinato a rimanere per sempre”, ha aggiunto Bernini, chiedendo il sostegno della Polonia alla candidatura di Roma. (Res)