Austria: la presidente dei socialdemocratici Rendi-Wagner lascia l'incarico

- La presidente del Partito socialdemocratico austriaco (Spo), Joy Pamela Rendi-Wagner, lascia l'incarico assunto nel 2018, prima donna alla guida della formazione in tutta la sua storia. In una breve dichiarazione tenuta a Vienna, Rendi-Wagner ha motivato la decisione con la sconfitta subita alle primarie della Spo per il rinnovo della presidenza del partito, in cui era candidata insieme al governatore del Burgenland, Hans Peter Doskozil, e al sindaco di Traiskirchen, Andreas Babler. Doskozil ha vinto con il il 33,7 per cento dei voti, Babler a ottenuto il 31,5 per cento, mentre Rendi-Wagner è arrivata terza con il 31,4 per cento. Il 3,46 per cento dei votanti era contrario a tutte e tre le opzioni. La presidente della Spo ha quindi comunicato che non si presenterà al congresso della Spo, convocato a Linz per il 3 giugno al fine di rinnovare la presidenza del partito. (Geb)