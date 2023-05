© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11 gli attivisti di Ultima Generazione fermati dai carabinieri per il blitz al Senato. I militari li stanno portando in caserma e la loro posizione è al vaglio. Il gruppo di ambientalisti ha tentato di imbrattare i muri di Palazzo Madama utilizzando degli estintori carichi di acqua, ma non ci sono riusciti poiché fermati dai carabinieri. A quel punto alcuni di loro si sono cosparsi di fango. (Rer)